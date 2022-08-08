إيطاليا تتابع بقلق بالغ التصعيد في غزة

(أنسامد) - أغسطس 8 - روما - أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، أنها تتابع بقلق بالغ التصعيد في قطاع غزة والأنباء عن سقوط ضحايا بين المدنيين الفلسطينيين.



وقالت الخارجية الإيطالية في بيان لها : تدين إيطاليا بشدة إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية وتؤكد على حق إسرائيل في ضمان سلامة مواطنيها.



ودعت إيطاليا كافة الأطراف للتحلي بضبط النفس لتجنب تصعيد الأعمال العدائية، التي قد تتسبب في وقوع المزيد من الضحايا والمعاناة بين السكان المدنيين.



وأضافت أن هذه الموجة الجديدة من العنف تؤكد مجددا على ضرورة استئناف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. (أنسامد).



