عام 2022 "العام الأكثر سخونة وجفافا في إيطاليا"

(أنسامد) - أغسطس 7 - روما - تكشف بيانات الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 أن هذا العام في طريقه ليكون أكثر الأعوام سخونة وجفافا في إيطاليا، وذلك وفقا للأرقام الصادرة يوم الجمعة عن معهد علوم الغلاف الجوي والمناخ التابع لمجلس البحوث الوطني (ISAC-CNR).



كانت درجات الحرارة في الفترة من يناير إلى يوليو 0.98 درجة مئوية أعلى من المتوسط ;;لهذه الفترة منذ 1800، وكانت درجات الحرارة في يوليو شديدة مسجلة 2.26 درجة فوق المتوسط.



وقال ميشيل برونيتي، مدير معهد علوم الغلاف الجوي والمناخ لوكالة أنسا: "إذا انتهى عام 2022 الآن فسيكون هذا العام الأكثر سخونة على الإطلاق".



وكان العام الذي يحمل الرقم القياسي لكونه الأكثر سخونة في إيطاليا هو عام 2018، عندما كانت درجات الحرارة 1.58 درجة فوق المتوسط.



ووفقا للبيانات، فإن مستويات هطول الأمطار هذا العام حتى الآن أقل بنسبة 46٪ من متوسط ;;الفترة 1991-2020، مما يجعلها الأكثر جفافا منذ عام 1800.



وقالت إن شمال إيطاليا هو الأكثر تضررا، مع انخفاض مستويات هطول الأمطار بنسبة 52 ٪، مع تسجيل وسط وجنوب البلاد انخفاضا بنسبة 42٪.



تعد بيانات الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 أسوأ بكثير مما كانت عليه في نفس الفترة من العام 2018 الذي كان بلغ الرقم القياسي لكونه الأكثر جفافاً في إيطاليا. (أنسامد).



