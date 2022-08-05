إيطاليا: موجة حرارة شديدة جديدة تضرب البلاد

(أنسامد) - أغسطس 5 - روما - تشهد إيطاليا موجة حرارة شديدة في الوقت الحالي بعد هدنة قصيرة خلال الأيام الماضية، وذلك ضمن سلسلة طويلة من موجات الحر الشديد التي تضرب البلاد هذا العام، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الجفاف الشديد والمشاكل الضخمة التي يواجهها قطاع الزراعة.



ووصلت موجة الحرارة الشديدة إلى الذروة يوم الخميس وتستمر الجمعة، بمتوسط درجة حرارة تبلغ 40 درجة مئوية.



ومن المتوقع أن تكون فلورنسا وروما وبولونيا وميلانو، من بين أكثر المدن المتضررة. ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة أيضا في المناطق الداخلية في سردينيا.



وتصاحب موجة الحرارة الشديدة مستويات عالية من الرطوبة في باليرمو وبولزانو وبيروجيا.



وتخاطر الموجة الجديدة في الوقت الحالي في توسيع انتشار حرائق الغابات التي تندلع حول إيطاليا خلال الأسابيع الأخيرة.



ويقول العلماء إن موجات الحرارة المتزايدة في الوقت الحالي تأتي ضمن تداعيات تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري. (أنسامد).



