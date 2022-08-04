إيطاليا: علماء يطالبون بإعطاء أولوية للمناخ قبل الانتخابات

(أنسامد) - أغسطس 4 - روما - دعا علماء إيطاليون الأحزاب المتنافسة على الانتخابات البرلمانية المقبلة في إيطاليا، إلى إعطاء أولوية إلى أزمة المناخ.



ووقع علماء المناخ البارزون في إيطاليا، رسالة مفتوحة نشرت في صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أمس الأربعاء، دعوا فيها القادة السياسيين والأحزاب في البلاد إلى إعطاء الأولوية للعمل لمعالجة حالة الطوارئ المناخية قبل الانتخابات العامة المنتظرة في 25 سبتمبر.



كما سلطت الرسالة المفتوحة الضوء على كيفية ظهور تأثيرات الاحتباس الحراري بالفعل في منطقة االبحر المتوسط مع موجات الحر والجفاف، مثل التي تعاني منها إيطاليا في الوقت الحالي.



كما دعت لاتخاذ تدابير هيكلية للتكيف مع التغيرات الجارية واتخاذ إجراءات لمنع حالة الطوارئ من أن تزداد سوءا من خلال الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري، والعمل على تنقية الاقتصاد من الاعتماد على الكربون، وتسريع المسار نحو انتقال حقيقي للطاقة والإيكولوجيا.



وأعرب الفيزيائي الحاصل على جائزة نوبر جورجيو باريزي، عن دعمه لهذا النداء، داعيا الناخبين أيضا بالتركيز على الطوارئ المناخية.



(أنسامد).



