صندوق النقد الدولي: تحديات جديدة لإيطاليا لتنشيط مسار النمو

(أنسامد) - أغسطس 2 - روما - أعلن صندوق النقد الدولي عن "تعافى الاقتصاد الإيطالي بقوة من آثار وباء كوفيد-19" لكنه الآن "يواجه تحديات كبيرة جديدة".



أشار تقرير لصندوق النقد الدولي في المادة الرابعة الخاصة بإيطاليا، إلى أولوية ضمان "إمدادات كافية من الطاقة ".



ويسلط صندوق النقد الدولي الضوء على "أن إعادة تنشيط اتجاه النمو كأمر ضروري لتقوية المالية العامة من أجل تحقيق الأهداف الاجتماعية والمناخية".



ويتوقع التقريرأن يتباطئ النمو الإيطالي في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وتشديد السياسة النقدية، والاختناقات في سلاسل الإنتاج والتضخم المرتفع .



ويرحب صندوق النقد الدولي بالتزام السلطات الإيطالية بالبرنامج الوطني للموارد الطبيعية و"يوصي" بمواصلة السير على طريق "زيادة الإنتاجية والاستثمار وإمكانيات النمو، ولكن أيضًا لتسريع التحول الأخضر". (أنسامد).



