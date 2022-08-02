إيطاليا-انتخابات:اتفاق بين الحزب الديمقراطي وحزب الوسط

(أنسامد) - أغسطس 2 - روما - توصل زعيم الحزب الديمقراطي الأكبر، إنريكو ليتا، ووزير الصناعة السابق كارلو كاليندا- ورئيس حزب الوسط "أتسيوني"- يوم الثلاثاء إلى اتفاق بشأن إجراء انتخابات عامة في 25 سبتمبر.



يبدو أن الاتفاقية تعزز فرص يسار الوسط في الانتخابات، على الرغم من أن تحالف اليمين واليمين-الوسط لا يزال هو المرشح القوي للفوز بها.



وقال رئيس الوزراء السابق ليتا في مؤتمر صحفي "وقعنا اتفاقية نعتبرها مهمة للغاية".



واضاف "انه ميثاق انتخابي ضمن اتفاقية اوسع مع عناصر اخرى، والتي نعتبرها اساسية للفوز على اليمين" (أنسامد).



