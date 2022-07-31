إيطاليا:حركة نشطاء الدفاع عن المناخ تختتم اجتماعها الأوروبي

(أنسامد) - يوليو 31 - روما - إختتمت حركة Fridays for Future لنشطاء الدفاع عن المناخ اجتماعها الأوروبي الثاني، في مدينة تورينو الإيطالية أول أمس الجمعة، بمسيرة تطالب باتخاذ إجراءات لتجنب الانهيار البيئي والتشديد على الحاجة إلى العدالة المناخية.



كانت مدينة تورينو الواقعة في شمال إيطاليا عاصمة حركة نشطاء المناخ طوال الأسبوع.



وبالإضافة إلى اجتماع الحركة الذي عقد في جامعة تورينو، عقد أيضا معسكر المناخ الاجتماعي الذي يضم مجموعات ونشطاء آخرين من جميع أنحاء العالم في ساحة بارك كوليتا بالمدينة.



وقال جورجيو بريزيو، أحد النشطاء: "كان اليوم فرصة لإبراز الأشخاص من البلدان المستغلة (في جنوب الكرة الأرضية)، الذين يعانون بالفعل أسوأ آثار أزمة المناخ". (أنسامد).



