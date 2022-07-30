إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا في الربع الثاني

(أنسامد) - يوليو 30 - روما - قال المعهد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات)، أمس الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا تسارع في الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفع بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق، فيما ارتفع بنسبة 4.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.



وأضافء المعهد الوطني للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا ارتفع بنسبة 0.1% فقط في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.



وجاءت هذه النتائج أفضل من التوقعات، لتدفع المعهد الوطني للإحصاء إلى رفع توقعاته للنمو لعام 2022 إلى 2.6%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات التي نشرت في شهر مايو. (أنسامد).



