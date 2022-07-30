Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا في الربع الثاني
    (أنسامد) - يوليو 30 - روما - قال المعهد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات)، أمس الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا تسارع في الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفع بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق، فيما ارتفع بنسبة 4.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

    وأضافء المعهد الوطني للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا ارتفع بنسبة 0.1% فقط في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

    وجاءت هذه النتائج أفضل من التوقعات، لتدفع المعهد الوطني للإحصاء إلى رفع توقعاته للنمو لعام 2022 إلى 2.6%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات التي نشرت في شهر مايو. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إنكسار موجة الحر و إنخفاض الحرارة في إيطاليا

    ألبوم الصور