إيطاليا : وصول 580 مهاجرا ليلا بينهم مصريين وتونسيين
وصلوا إلى لامبيدوزا على متن 10 قوارب مختلفة
ليبيا: القبض على عراقي يشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة
سوق دبي العقاري يسجل في يونيو أعلى حجم مبيعات خلال 9 سنوات
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إنكسار موجة الحر و إنخفاض الحرارة في إيطاليا
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار