Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
إيطاليا : وصول 580 مهاجرا ليلا بينهم مصريين وتونسيين
وصلوا إلى لامبيدوزا على متن 10 قوارب مختلفة
    (أنسامد) - يوليو 30 - روما - نزل إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية في الليل، 580 مهاجرا على متن 10 قوارب مختلفة، من بينهم مصريين وتونسيين.

    وقد وصل 43 بنغاليا وإريتريا ومصريا مباشرة إلى إلى الرصيف التجاري، ووصل 45 مصريا آخر إلى رصيف مادونينا، كما نزل 68 آخرون في منطقة مادونا .

    قام الحرس المالي Guardia di Finanza - هي قوات عسكرية تحت سلطة وزارة الاقتصاد والمالية - بإعتقال أول مجموعتين، وتم اعتراض الـ 68 وإيقافهم من قبل شرطة الدرك.

    من بين المجموعات التي نم إنقاذها على متن قارب طوله 6 أمتار، 24 تونسيا (من بينهم أيضا امرأتين و5 قاصرين) وكلبا أيضا.

    وقد تم نقل جميع المهاجرين إلى مركز الإيواء في منطقة إمبرياكولا.

    (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إنكسار موجة الحر و إنخفاض الحرارة في إيطاليا

    ألبوم الصور