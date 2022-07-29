إيطاليا: إخلاء قرية كاملة بسبب الحرائق شمال شرقي البلاد

(أنسامد) - يوليو 29 - روما - عاد الحريق على هضبة كراست شمال شرقي إيطاليا إلى قوته من جديد، ليدفع رئيس بلدية سافوجنا ديسونزو، بمقاطعة جوريتسيا لتوقيع مرسوم للإخلاء الفوري الكامل لقرية ميشيل ديل كارسو.



وأعلنت بلدية سافوجنا ديسونزو، الخميس أن رئيس البلدية لوكا بيسك وقع مرسوما بالإخلاء الفوري الكامل لقرية سان ميشيل ديل كارسو، بسبب الرياح القوية التي تدفع ألسنة اللهب نحو المنازل.



وخلال الليلة بين الأربعاء والخميس، أي قبل فرض المرسوم، تم إجلاء بالفعل 25 عائلة تعيش بالقرب من الغابة.



وعلق لوكا بيسك، "لسوء الحظ، فتحت النيران جبهات جديدة، ربما خطيرة، من يدري"، مضيفا، "كنت آمل حقا أن ينتهي الكابوس، لكن على الأرجح بسبب بعض المجرمين الذي آمل أن نتمكن من تحديدهم، عادت الحرائق، مما تسببت في أضرار جديدة، وإخلاء ميشيل ديل كارسو".



(أنسامد).



