وصول 70 مهاجرا مصريا لجزيرة لامبيدوزا الإيطالية

(أنسامد) - يوليو 29 - روما - أنقذت الشرطة المالية الإيطالية سبعين مصريًا، كانوا على متن قارب طوله 12 مترًا غادر من مدينة زوارة في ليبيا، حيث قامت بسحب قاربهم قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.



وصل هؤلاء المهاجرون لجزيرة لامبيدوزا في خامس عملية هبوط خلال يوم الخميس، حيث وصل ما مجموعه 283 مهاجرا.



ونُقل أحدهم إلى العيادة الخارجية لأنه كان يعاني من صعوبة في المشي، حيث كان يعرج بشكل واضح. وفي غضون ذلك، ارتفع عدد المهاجرين الذين صعدوا على متن السفينة فوسكاري Foscari التابعة للبحرية إلى 200 مهاجر. (أنسامد).



