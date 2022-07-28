إيطاليا ترحل 32 مصريا من ضحايا الهجرة غير الشرعية

(أنسامد) - يوليو 28 - روما - استقبل مطار القاهرة فجر اليوم الخميس 32 شابا مصريا من ضحايا الهجرة غير الشرعية قادمين بطائرة خاصة من مطار باليرمو بحراسة 92 رجل أمن إيطاليا كان تم القبض عليهم الأيام الماضية خلال محاولتهم التسلل إلى السواحل الإيطالية.



صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة :" وصل المرحلون على طائرة خاصة لشركة طيران " Aeroitalia " قادمة من مطار " فالكوني بورسيلينو " بمدينة باليرمو الإيطالية وبحراسة 92 رجل أمن إيطاليا.



حيث تم إنزال المرحلين وتسليمهم لشرطة مطار القاهرة والتي وضعتهم في صالون خاص بحجز الجوازات والبدء في فحص أوراقهم حيث لا يحملون أية وثائق سفر للتأكد من شخصياتهم والتأكد أيضا من عدم صدور أحكام قضائية ضدهم قبل السماح لهم بالخروج من المطار إلى منازلهم وأوضحت التحقيقات الأولية ملابسات ترحيلهم وأنهم أبحروا على مراكب من السواحل الليبية في طريقهم إلى إيطاليا إلا أنه تم القبض عليهم وترحيلهم إلى مصر. (أنسامد).



