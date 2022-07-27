دراجي : الحكومة لم تتوقف عن العمل

(أنسامد) - يوليو 27 - روما - أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراجي نقابات العمال وممثلي رجال الأعمال أن الحكومة لم تتوقف عن العمل رغم حل البرلمان لإجراء انتخابات في 25 سبتمبر بعد انهيار الائتلاف الحاكم.



ومن المقرر أن تبقى الحكومة لتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل هيئة تنفيذية جديدة بعد الانتخابات.



وأشارت المصادر إلي أن دراجي أبلغ الحضور أن هناك الكثير مما يجب فعله في الوقت الحالي.



وتابع رئيس الوزراء إن الخريف سيكون صعبا وأنه يريد إشراك الجميع في مواجهة التحديات، بما في ذلك الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا والتداعيات الاقتصادية. (أنسامد).



