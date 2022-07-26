وصول أكثر من ألف مهاجر إلى إيطاليا في غضون ساعات

(أنسامد) - يوليو 26 - روما - وصل أكثر من 1000 مهاجر خلال الساعات الأخيرة إلى إيطاليا فيما ينتظر مئات آخرون أسعفتهم سفن إنسانية في مرفأ استقبال، على ما أفادت المنظمات غير الحكومية والسلطات الإيطالية .



أنقذت سفينة تجارية وخفر السواحل السبت أكثر من 600 شخص كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط على متن قارب صيد قبالة كالابريا في أقصى جنوب إيطاليا. وتم نقلهم إلى عدة موانئ في صقلية.



كما وجدت السلطات على متن القارب خمس جثث لمهاجرين ماتوا في ظروف لم تتحدد بعد.



وفي جزيرة لامبيدوزا، وصل نحو 522 شخصاً من أفغانستان وباكستان والسودان وإثيوبيا والصومال خصوصاً ليل السبت-الأحد على متن 15 قارباً مختلفاً أبحروا من تونس وليبيا.



وفق وسائل الإعلام الإيطالية، فإن مركز الاستقبال في هذه الجزيرة الأقرب إلى إفريقيا منه إلى إيطاليا مكتظ. ويضم حالياً نحو 1200 شخص علماً أن سعته من 250 إلى 300 شخص.



وتستمر المنظمات غير الحكومية المعنية بالإنقاذ البحري بإنقاذ مئات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط. (أنسامد).



