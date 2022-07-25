وصول أكثر من ألف مهاجر إلى إيطاليا

(أنسامد) - يوليو 25 - روما - أعلنت السلطات الإيطالية، الأحد، وصول 522 مهاجرا إلى جزيرة لامبيدوزا، من أفغانستان وباكستان والسودان وإثيوبيا والصومال ليلة السبت إلى الأحد، على متن 16 قاربًا مختلفًا قادمين من تونس وليبيا.



كما أنقذت سفينة تجارية و3 زوارق لخفر السواحل الإيطالي يوم السبت أكثر من 600 شخص كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط ;;على متن قارب صيد، على بعد حوالي 124 ميلاً من كالابريا.



كما تم العثور على 5 جثث لمهاجرين على متن قارب الصيد ماتوا في ظروف لم تتحدد بعد. وفي الإجمالي، تم إنقاذ 674 شخصًا كانوا على متن قارب الصيد. وتم نقل المهاجرين صباح يوم الأحد إلى موانئ كالابريا وصقلية.



ومن ناحية أخرى، قالت منظمة "سي ووتش"، إنها نفذت أربع عمليات إنقاذ يوم السبت. وأوضحت في صفحتها بموقع "تويتر" أنه يتواجد 428 شخصا على متن السفينة SeaWatch3، بينهم نساء وأطفال، وامرأة حامل في الشهر التاسع ومريض يعاني من حروق شديدة. (أنسامد).



