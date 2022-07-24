إيطاليا: رجال الإطفاء يجرون ما يقرب من 33000 عملية في شهر

(أنسامد) - يوليو 24 - روما - أجرى رجال الإطفاء الإيطاليون 32921 عملية لمكافحة الحرائق التي شملت الغابات والنباتات بين 15 يونيو و21 يوليو، بزيادة 4040 عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا للبيانات الصادرة في تقرير قدم أول أمس الجمعة.



وقال التقرير إنه في هذه الفترة، شارك 141.566 إطفائي و53587 عربة إطفاء ومركبات أخرى في هذه العمليات التي استغرقت 39753 ساعة.



وأضاف : حقيقة أن الوضع يعتبر أسوأ هذا العام مقارنة بعام 2021 مقلقة بشكل خاص، حيث أن إيطاليا كانت الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من حرائق الغابات العام الماضي.



وقالت كيارا كاديدو، الباحثة في جامعة كاتوليكا في روما، أثناء تقديمها للدراسة: "كانت إيطاليا في المرتبة الأولى في أوروبا والثانية في العالم في عام 2021 من حيث عدد الحرائق المسجلة، 1422، بإجمالي 160.000 هكتارا من المساحة السطحية المحروقة".



وتابعت " كان هذا أعلى رقم تم تسجيله في العقد الماضي. لكننا نتوقع بيانات أسوأ هذا العام".



وتناول التقرير الوضع الإيطالي في وثيقة بعنوان "تغير المناخ أزمة صحية" تم إعدادها بالتعاون مع المعهد الإيطالي لصحة الكوكب (IIPH).



وكان هذا الأسبوع سيئًا بشكل خاص بالنسبة لحرائق الغابات في إيطاليا بعدما تم إجلاء أكثر من 1000 شخص من منازلهم بسبب حريق غابات هائل دمر منطقة فيرسيليا في توسكانا، وحرق أكثر من 868 هكتارا من الأراضي. (أنسامد).



