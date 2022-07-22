إيطاليا: زيلنسكي يشكر دراجي لدعمه لأوكرانيا

(أنسامد) - يوليو 22 - روما - وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الشكر لرئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، لدعمه كييف في وجه الغزو الروسي، وذلك بعد انهيار الحكومة الإيطالية.



وأوضح زيلنسكي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، "ممتن بصدق لماريو دراجي لدعمه الثابت لأوكرانيا في محاربة العدوان الروسي والدفاع عن القيم الأوروبية المشتركة والديمقراطية والحرية".



وتابع، "سنواصل العمل لتعزيز التعاون بين أوكرانيا وإيطاليا، أنا مقتنع بأن الدعم النشط من الشعب الإيطالي لأوكرانيا سيستمر".



(أنسامد).



