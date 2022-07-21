استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي

(أنسامد) - يوليو 21 - روما - طالب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا رئيس وزرائه ماريو دراغي بتولي مهام تصريف الأعمال بعد أن قدم استقالة حكومته.



وكانت الرئاسة الإيطالية قد أعلنت أن دراجي قد تقدم صباح اليوم الخميس باستقالته لرئيس الجمهورية بعد أن أبلغ البرلمان بقراره.



كما أعلنت 3 أحزاب منضوية في ائتلاف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي امس أنها لن تشارك في تصويت الثقة بحكومته، بعدما فشلت مفاوضات هدفت إلى إيجاد أرضية مشتركة بين كل الأطراف.



وكان دراغي قد تولى رئاسة حكومة "وحدة وطنية" في مطلع العام 2021 مهمتها التصدي للجائحة والأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها..إلا انه قدّم في 14 يوليو/تموز الجاري، استقالته لرئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا الذي سارع لرفضها. (أنسامد).



