إيطاليا: إلغاء 500 رحلة طيران بسبب إضراب موظفي الخطوط الجوية

(أنسامد) - يوليو 20 - روما - ألغيت عدة رحلات جوية في إيطاليا بسبب إضراب موظفي الخطوط الجوية ومراقبي الحركة الجوية.



وقال المسؤول النقابي فابريزيو كوسكيتو للتلفزيون الإيطالي الحكومي، إنه تم إلغاء حوالي 500 رحلة جوية، وأضاف أن موظفي شركات الطيران يطالبون بأجور أعلى وظروف عمل أفضل، مثل وجبات الطعام في نوبات طويلة.



وذكرت وزارة النقل الإيطالية أن الإضرابات تشمل خطوط طيران رايان إير وإيزي جيت وفولوتيا، وبدأت تلك الإضرابات الساعة 2 بعد الظهر، في حين أن إضراب مراقبي الحركة الجوية، الذي كان أيضًا بأربع ساعات، بدأ قبل ساعة.



ومقارنة بمطارات البلدان الأخرى، لم تتأثر إيطاليا بالفوضى هذا الصيف إلى حد كبير، لأنه عندما تسبب الوباء في توقف السفر، تلقى العديد من الموظفين في إيطاليا الكثير من المزايا. (أنسامد).



