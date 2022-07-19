إيطاليا:تصاعد المناشدات لبقاء دراجي رئيسا للوزراء
ليبيا : دخول أول ناقلة نفط عقب رفع القوة القاهرة
سياسيون يشيدون باختيار رئيس الإمارات لفرنسا كأول وجهة دولية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
اضراب جوي في فيوميتشينو: جوقة سردينيا ترتجل حفلاً موسيقياً
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو