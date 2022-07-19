إيطاليا:تصاعد المناشدات لبقاء دراجي رئيسا للوزراء

(أنسامد) - يوليو 19 - روما - ضم عمداء الجامعات الإيطالية، أصواتهم إلى الدعوات الموجهة لرئيس الوزراء ماريو دراجي للبقاء على رأس الحكومة.



كان دراجي قد قدم استقالته الأسبوع الماضي بعد أن فشلت حركة الخمس نجوم، وهي جزء رئيسي من ائتلافه الحاكم، في دعم الحكومة في التصويت على الثقة.



ومع ذلك ، رفض الرئيس سيرجيو ماتاريلا قبول الإستقالة ودعا دراجي لتقديم تقرير إلى البرلمان يوم الأربعاء لتقييم الوضع.



وكتب فيروتشيو ريستا، رئيس كلية هندسة ميلانو ورئيس مؤتمر عمداء الجامعات الإيطالية،.في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة كورييري ديلا سيرا "عزيزي رئيس مجلس الوزراء دراجي، عالم الجامعة يحتاجك.



والشباب بحاجة إلى أمثلة وإيمان متجدد بالمستقبل".



وفي نهاية الأسبوع، وقع أكثر من 1000 رئيس بلدية إيطالي و عدد كبير من رجال الأعمال والجمعيات التطوعية الإيطاليةنداءاً لدراجي للبقاء في منصبه. (أنسامد).



