البابا فرنسيس يطلق نداء من أجل سريلانكا وأوكرانيا

(أنسامد) - يوليو 18 - روما - أطلق البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، نداءاً عبر فيه عن قربه من شعب سريلانكا ومن الأوكرانيين، وقال إنه يصلي كي تُستأنف المفاوضات ويوضع حد للصراع المسلح.



وقال عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي :" أتحد معكم في الصلاة وأحثّ كل الأطراف على البحث عن حلول سلمية للأزمة الراهنة في سريلانكا، تصب في صالح الأشخاص الأشد فقرا، مع احترام حقوق الجميع".



وأضاف :" وأضم صوتي إلى صوت القادة الدينيين في مناشدة الجميع للامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال العنف ولإطلاق مسيرة من الحوار، تصب في صالح الخير العام".



من ناحية أخرى، أعرب البابا فرنسيس عن قربه من الشعب الأوكراني المعذب الذي يتعرض يومياً لوابل من القذائف، معربا عن أمله في أن تبذل الأطراف الدولية الجهود اللازمة، كي تُستأنف المفاوضات عوضا عن تغذية عبثية الحرب. (أنسامد).



