تبون: اتفاقية جديدة بقيمة 4 مليارات دولار للغاز لإيطاليا

(أنسامد) - يوليو 18 - روما - صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، أنه "فيما يتعلق بالطاقة، سيتم غدا اتفاق مهم للغاية بين أوكسيدنتال وإيني وتوتال بقيمة 4 مليارات دولار، يهدف إلى تزويد إيطاليا بكميات كبيرة للغاية من الغاز الطبيعي".



وأضاف - في بيان مشترك مع رئيس الوزراء ماريو دراجي - "أجدد لصديقي دراجي ما اقترحناه لإيطاليا أننا سنكون المورد الأوروبي للطاقة الشمسية والكهربائية".



وقد وصل رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، اليوم الإثنين، إلى الجزائر فى زيارة رسمية.



يذكر أن هذه الزيارة تعد الثانية لرئيس الحكومة الإيطالية إلى الجزائر خلال 3 أشهر، وتأتى بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة من اللجنة العليا المشتركة بين الحكومتين الجزائرية والإيطالية وإطلاق منتدى رجال الأعمال المشترك بين البلدين. (أنسامد).



