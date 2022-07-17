البيت الأبيض : أزمة الحكومة لن تغير العلاقات مع إيطاليا

(أنسامد) - يوليو 17 - روما - قال البيت الأبيض، أول أمس الجمعة إن نتيجة أزمة الحكومة الإيطالية لن تغير العلاقات بين روما وواشنطن.



وصرح متحدث باسم البيت الأبيض ردا على سؤال طرحته وكالة الأنباء الإيطالية أنسا (ANSA): "الولايات المتحدة وإيطاليا حليفان مقربان والعلاقة بين شعوبنا قوية".



وتابع "سنواصل العمل معًا بشكل وثيق بشأن سلسلة من الأولويات المهمة، بما في ذلك دعم أوكرانيا ضد العدوان الروسي". (أنسامد).



