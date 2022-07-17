البيت الأبيض : أزمة الحكومة لن تغير العلاقات مع إيطاليا
إيطاليا : برلسكوني وسالفيني يجريان محادثات حول أزمة الحكومة
قمة جدة للأمن والتنمية: لقاء رئيس الإمارات والرئيس الأمريكي
لبحث علاقات البلدين
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
رصد ظاهرة القمر العملاق في سماء روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو