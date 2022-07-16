إيطاليا-ريجيني:النقض ترفض الاستئناف المقدم من المدعي العام

(أنسامد) - يوليو 16 - روما - حكمت محكمة النقض، السبت، بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعي العام في روما ضد قرار قاضى التحقيق الأولي الذي أمر، في 11 أبريل الماضي، بتعليق محاكمة 4 ضباط في الأمن المصري إتهمتهم النيابة الإيطالية بخطف وتعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.



وبقرار محكمة النقض، تعتبر محاكمة الأربعة مصريين المتهمين بخطف وتعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني عام 2016 في القاهرة معلقة.



بعد قرار المحكمة العليا، تضيق إحتمالية إجراء محاكمة في إيطاليا بشأن قضية ريجيني.



وكانت محكمة إيطالية قد قررت في أكتوبر الماضي تعليق المحاكمة، وأمرت بإعادة الأوراق إلى قاضي التحقيق الأولي، خشية عدم معرفة الضباط بأنهم متهمون، مما يبطل الإجراءات. ووصفت أسرة ريجيني ومحاموه القرار آنذاك بـ"الإنتكاسة".



وكان من المقرر بدء محاكمة الضابط الأربعة غيابيا في العاصمة الإيطالية روما، بحضور والدي ريجيني، حيث كان الضباط يواجهون اتهامات باختطاف، وتعذيب، وقتل الباحث الإيطالي في مصر، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.



وقد تم تنظيم اعتصام أمس أمام محكمة النقض بحضور والدا جوليو، كلاوديو ريجيني وباولا ديفيندي، بينما عُلقت اللافتات الصفراء التي تحمل كتابة: "الحقيقة لأجل جوليو"، خارج المحكمة العليا. (أنسامد).



