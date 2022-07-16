دي مايو:من غير المرجح أن تستمر الحكومة في ظل الأزمة الحالية

(أنسامد) - يوليو 16 - روما - صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمس الجمعة، أن حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي من غير المرجح أن تنجو من الأزمة الحالية التي تعصف بها.



وتشهد إيطاليا أزمة حكومية بعد إعلان رئيس الوزراء ماريو دراجي استقالته، والتي رفضها بعد ذلك رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا.



رفض ماتاريلا قبول الاستقالة وطلب من دراجي إبلاغ البرلمان وتقييم الوضع، ومن المقرر أن يمثل رئيس الوزراء أمام البرلمان يوم الأربعاء.



وقال لويجي دي مايو : سيكون من المناسب أن تستمر حكومة دراجي والائتلاف الحاكم، لكن في الوقت الحالي أرى أن ذلك غير مرجح إلى حد كبير.



وكان لويجي دي مايو رئيس حركة "خمس نجوم"، قبل أن يترك الحركة مؤخرًا لتشكيل حزبه "معا من أجل المستقبل". وانتقد مجموعته السابقة ووصفها بأنها "غير مسؤولة".



وقال دي مايو : حزب كونتي، الذي لم يعد حركة "خمس نجوم"، قرر عدم دعم التصويت لمنح الثقة، فاستقال رئيس الوزراء، وهو رجل يلتزم بكلمته.



وأضاف : إن لم يكن هناك فعل ناضج للأحزاب في الساعات القليلة المقبلة، فإننا نجازف بعدم تشكيل حكومة يوم الاربعاء وستكون هناك انتخابات مبكرة، وستكون هذه مشكلة خطيرة للبلاد. (أنسامد).



