دي مايو:من غير المرجح أن تستمر الحكومة في ظل الأزمة الحالية

إيطاليا-ريجيني:النقض ترفض الاستئناف المقدم من المدعي العام
محاكمة 4 ضباط في الأمن المصري ما زالت معلقة
إيطاليا : برلسكوني وسالفيني يجريان محادثات حول أزمة الحكومة
الإمارات : أحمد بن سعيد رئيساً لسلطة مدينة إكسبو دبي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
حريق في جزيرة سانتو ستيفانو ، ألسنة اللهب مرئية من فينتوتين
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو
إيطاليا..عودة إحتفالات الأول من مايو