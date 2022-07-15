إيطاليا: تباطؤ الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

(أنسامد) - يوليو 15 - روما - بدأت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في التباطؤ خلال الأسبوع الأخير، بحسب بيانات مؤسسة جيمبي الطبية، في تقريرها الأسبوعي، بشأن رصد حالات كورونا.



وأوضحت المؤسسة، في تقريرها أن إيطاليا سجلت 728 ألف حالة إصابة جديدة في الفترة بين 6 إلى 12 يوليو، بزيادة 22.4% مقارنة بـ 595300 حالة سجلت في الأسبوع السابق.



ورغم هذا الارتفاع الكبير، إلا أنه يعد أقل من الزيادة البالغة 55% المسجلة الأسبوع الماضي، مقارنة بالأيام السبعة السابقة.



ومع ذلك، فقد استمر عدد الوفيات المرتبطة بكورونا، في الارتفاع، حيث سجلت 692 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 49% عن 464 حالة وفاة في الأسبوع السابق.



ونوه التقرير، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات ارتفع بنسبة 21.5% خلال الأسبوع الأخير، في حين زاد عدد المصابين بالفيروس في العناية المركزة بنسبة 16.1%. (أنسامد).



