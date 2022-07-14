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إيطاليا- كوفيد-19: 110.168 اصابة جديدة و106 وفيات
    (أنسامد) - يوليو 14 - روما - بلغ عدد الحالات الإيجابية لكوفيد-19 في إيطاليا، 110.168 حالة في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.

    وأكدت بيانات وزارة الصحة الإيطالية أن عدد حالات الوفاة الناتجة عن الوباء بلغت 106 حالة بنسبة 26.8 بالمائة.

    وقد بلغ عدد المصابين في إيطاليا 19778،911 منذ بداية الوباء ، بينما وصل عدد الوفيات إلى 169،496. (أنسامد).

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