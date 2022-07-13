دراجي يجتمع مع ثلاثة اتحادات نقابية كبيرة في إيطاليا

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - إجتمع رئيس الوزراء ماريو دراجي مع ممثلي ثلاثة اتحادات نقابية كبيرة في إيطاليا وسط توتر حكومي مع حركة 5 نجوم (M5S) التي قاطعت يوم الاثنين تصويت مجلس النواب على مرسوم حزمة مساعدات خاصة بوباء الكورونا.



قدم زعيم M5S ورئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي لدراجي قائمة بالمطالب السياسية التي - وفقا له - يجب الإستجابة لها للحصول على دعم الحزب المستمر لتحالف الوحدة الوطنية .



و من بين هذه المطالب قضيتان ستبرزان أيضا بشكل كبير في المحادثات مع النقابات الرئيسية الثلاثة إلى جانب إتحاد العمال الإيطالي وهما الحد الأدنى للأجور وخفض ضريبة العمل لمساعدة "العمال الفقراء"' ومكافحة إرتفاع تكلفة المعيشة،و هي الأزمة التي أشعلتها فواتير الطاقة المرتفعة علي خلفية حرب أوكرانيا. (أنسامد).



