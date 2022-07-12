موجة حارة تضرب إيطاليا الخميس تصل إلى 42 درجة

(أنسامد) - يوليو 12 - روما - قال خبير الأرصاد أنطونيو سانو إن أشد موجة حر لم تضرب إيطاليا حتى الآن هذا الصيف وستصل إلى منطقة بيل بايسي يوم الخميس.



وأضاف سانو إن إيطاليا تعرضت لإنكسار في الحرارة والرطوبة بفضل إعصار مضاد من جزر الأزور أدى إلى انخفاض درجات الحرارة في الأيام القليلة الماضية.



لكنه إستطرد قائلا أن االحرارة الشديدة ستصل مرة أخرى إلى 38 درجة مئوية في معظم الأجزاء، مشيرا الي إنها ستكون تاموجة الأكثر سخونة، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 41-42 درجة مئوية، في السهول الشمالية والمناطق الداخلية لجزيرة سردينيا وصقلية.



وتابع إن موجة الحر ستستمر حتى نهاية الشهر. (أنسامد).



