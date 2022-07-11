البابا فرنسيس يعبر عن قربه من الشعب الليبي ومن شعب سريلانكا

(أنسامد) - يوليو 11 - روما - أعرب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان عن دعمه للشعب الليبي ولشعب سريلانكا، وذلك بعد الأحداث التي شهدها البلدان مؤخرا.



وقال البابا فرنسيس عقب صلاة التبشير الملائكي أمام المحتشدين في ساحة القديس بطرس : "أود أن أوجه نداءا خاصًا إلى الشعب الليبي، ولا سيما إلى الشباب وجميع الذين يتألمون بسبب مشاكل البلاد الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة".



وأضاف :" أحث الجميع على البحث عن حلول مقنعة مرة أخرى، بمساعدة المجتمع الدولي، من خلال الحوار البناء والمصالحة الوطنية".



من ناحية أخرى، أعرب البابا فرنسيس عن دعمه لشعب سريلانكا، مشددا : "أتّحد بألم شعب سريلانكا، الذي لا يزال يعاني من آثار عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي"، مضيفا :" ومع أساقفة البلاد، أجدد ندائي من أجل السلام وأناشد أصحاب السلطة ألا يتجاهلوا صرخة الفقراء واحتياجات الناس".



كما جدد دعمه للشعب الأوكراني، "الذي تُعذِّبه يوميًا الهجمات الوحشية التي يدفع ثمنها الناس العاديون"، منوها أنه يصلّي "من أجل جميع العائلات، ولاسيما من أجل الضحايا والجرحى والمرضى، ومن أجل المسنين والأطفال". (أنسامد).



