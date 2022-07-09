إيطاليا : دراجي يعرب عن صدمته إزاء اغتيال شينزو آبي

(أنسامد) - يوليو 9 - روما - أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أمس الجمعة، عن صدمته إزاء اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد تعرضه لهجوم بإطلاق النار.



وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء : يعرب رئيس الوزراء ماريو دراجي عن خالص تعازيه وتعازي الحكومة في وفاة شينزو آبي"، منوها أن إيطاليا صُدمت بسبب هذا الهجوم المروع، الذي ضرب اليابان وحوار الديمقراطية الحرة.



وأضاف أن شينزو آبي "كان رمزا عظيما في السياسة اليابانية والدولية في العقود الأخيرة بفضل روحه الإبداعية ورؤيته الإصلاحية"، مشيرا إلى أن إيطاليا قريبة من ذويه ومن الشعب الياباني والحكومة اليابانية. (أنسامد).



