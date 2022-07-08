إيطاليا: توسكانا تعلن حالة الطوارئ بسبب الجفاف

(أنسامد) - يوليو 8 - روما - أعلنت منطقة توسكانا في وسط إيطاليا، حالة الطوارئ بسبب الجفاف، بعد إعلان خمس مناطق شمالية الأسبوع الماضي.



وقال حاكم المنطقة، أوجينيو جياني، "لقد أعلنا حالة الطوارئ الإقليمية، وسنتبع الإجراءات للتأكد من أنه عبر حالة الطوارئ الوطنية، سيتم الاعتراف بسرعة هذه التدخلات في أكثر المناطق حساسية".



والاثنين الماضي، أعلنت حكومة رئيس الوزراء، ماريو دراجي، حالة الطوارئ الوطنية للجفاف في خمس مناطق بشمال إيطاليا، وهي لومبارديا وإميليا رومانيا، وبيدمونت وفريولي فينتسيا جوليا وفينيتو.



وخصصت الحكومة 36 مليون يورو لهذه المناطق، كما ينتظر أن تعين مفوضا خاصا يتمتع بصلاحيات استثنائية لمعالجة الأزمة والقضايا المتعلقة بالبنية التحتية للمياه في إيطاليا.



وجاء هذا الجفاف بعد انخفاض مستويات المياه في نهر بو، ثلاثة أرباع، في أسوأ موجة جفاف تضرب البلاد منذ 70 عاما، الأمر الذي تسبب في مشاكل هائلة للزراعة.



وقالت مجموعات من المزارعين إن الانتاج من المقرر أن ينخفض بنحو الثلث.



وكشف مرصد المياه "أنبي" الخميس، أن حالة الجفاف الطارئة تنتشر من الشمال إلى وسط إيطاليا، مع انخفاض مستويات المياه في أنهار أرنو وأنييني وتيبر بأكثر من النصف. ويأتي هذا الجفاف مع موجة الحر الحالية، التي تفاقم من الأزمة. (أنسامد).



