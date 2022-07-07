أوشن فايكنغ تنزل 306 مهاجراً إلى بوزالو في صقلية

(أنسامد) - يوليو 7 - روما - وصلت سفينة الإنقاذ الإنسانية أوشن فايكنج إلى ميناء بوزالو في صقلية، الأربعاء وعلى متنها 306 مهاجراً.



قالت المنظمة غير الحكومية إن من بينهم 87 قاصرا غير مصحوبين وأنهم من جنسيات مختلفة.



وقد تم إنقاذ الأشخاص في ثماني عمليات قبالة ليبيا ومالطا.



وأوضحت أنه بعد الفحوصات الصحية الأولية وإجراءات تحديد الهوية، سيتم نقل المهاجرين واللاجئين إلى النقاط الساخنة.



وقال روبرتو أماتونا ، عمدة مدينة بوزالو: "بعد عدة أيام من عمليات الإنزال الذاتي التي حدثت يوميًا تقريبًا، أنزلت السفينة الذين تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا في ثماني عمليات إنقاذ بينهم 23 مهاجرًا مصابين بكوفيد-19".



وأضاف: "سيتم عزل جميع المهاجرين، سواء الذين ثبتت إصابتهم أو غيرهم.



وتم نقل أربع من النساء الحوامل، بما في ذلك واحدة أثبتت إصابتها بفيروس كوفيد، إلى مستشفيات موديكا وراغوزا". (أنسامد).



