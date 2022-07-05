إيطاليا : إنهيار جبل جليدي بسبب الحرارة يقتل 7 أشخاص

(أنسامد) - يوليو 5 - روما - ارتفع عدد قتلى كارثة إنهيار نهر مارمولادا الجليدي يوم الأحد إلى سبعة بعد العثور على جثة ضحية أخرى، على الرغم من المخاوف من ارتفاع هذا العدد مع استمرار البحث عن المفقودين .



تسبب الانهيار الجليدي الذِي شهدته منطقة جبال الألب بإيطاليا أيضا في إصابة ثمانية أشخاص بعد انفصال جزء كبير من النهر الجليدي مارمولادا، مما تسبب في حدوث انهيار جليدي مميت للثلوج والجليد والصخور، بعد أن شهدت المنطقة درجات حرارة عالية بشكل غير معتاد في الأيام الأخيرة وصلت إلى 10 درجات مئوية .



في غضون ذلك، انخفض عدد الأشخاص الذين أبلغ أقاربهم عن فقدهم إلى 14 بعد أن تم العثور على أربعة أشخاص بأمان وبصحة جيدة.



وقد تعين تعليق البحث عن ناجين يوم الاثنين بسبب هطول الأمطار الغزيرة.



وعمل رجال الإنقاذ طوال الليل في البحث عن ناجين بمساعدة طائرات بدون طيار للبحث عن المفقودين. (أنسامد).



