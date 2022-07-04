حالة الجفاف في إيطاليا تنتشر من الشمال إلى وسط البلاد

(أنسامد) - يوليو 4 - روما - قال مرصد المياه الإيطالي إن حالة الجفاف في إيطاليا تنتشر من الشمال إلى وسط إيطاليا.



وانخفضت مستويات المياه في نهر "بو"، وهو أطول أنهر إيطاليا، ثلاثة أرباع في أسوأ موجة جفاف منذ 70 عاما، لكن مستويات أنهار أرنو وأنييني وتيبر انخفضت بأكثر من النصف وأكثر من 30٪ من إنتاج المحاصيل الوطنية مهدد الآن.



وأشار المرصد إلي أن إن بؤرة الجفاف تحولت جنوبا لكن الجفاف لم يخفف من قبضته على الشمال.



وأضافت إن العواصف الأخيرة رفعت مستوى نهر "بو" قليلا لكنه من المقرر أن ينخفض مرة أخرى بسبب حرارة الصيف الحارقة. (أنسامد).



