تونس:انتشال 5 جثث لمهاجرين وإنقاذ 108 آخرين في البحر المتوسط

(أنسامد) - يوليو 1 - روما - أعلن خفر السواحل التونسي، انتشال 5 جثث لأشخاص بعد غرق قوارب تحمل مهاجرين كانوا على متنها، في حين تم إنقاذ 108 آخرين.



وأوضح الناطق الرسمي للحرس الوطني التونسي، على صفحته الرسمية على فيسبوك، "في إطار مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، في الليلة بين 28 و29 يونيو، تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط عدد 3 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ عدد 108 أشخاص.



وتابع الناطق بالقول إن من بين الذين تم إنقاذهم 104 أشخاص يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، في حين تم "انتشال عدد 5 جثث إثر تعرض مراكبهم للغرق".



إلى جانب ذلك، أعلن الناطق إحباط 4 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة، بين يومي 29 و30 يونيه، وإنقاذ عدد 16 مهاجرا، بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق. (أنسامد).



