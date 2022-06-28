قمة مجموعة السبعّ تختتم أعمالها

(أنسامد) - يونيو 28 - روما - يختتم قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، اليوم الثلاثاء، قمتهم الـ47 التي تعقد في جنوب ألمانيا والهادفة إلى التأكيد على الالتزام الطويل الأمد بمستقبل أوكرانيا، واتخاذ ما يلزم من أجل التخفيف من أزمة الغذاء العالمية، إضافة إلى بحث ملف التغير المناخ.



وكان قادة المجموعة أكدوا يوم أمس في بيان لهم على "مواصلة تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي لأوكرانيا والوقوف بجانبها طالما لزم الامر".



وكان زعماء الدول الصناعية السبع عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي حضّهم على "بذل أقصى الجهود" لإنهاء الحرب في بلاده قبل نهاية العام كما أفادت مصادر داخل القمة.



من جانبه، كتب المستشار الألماني أولاف شولتس على تويتر "كمجموعة السبع، نحن نقف متحدين بجانب أوكرانيا وسنتسمر في دعمنا لها. لذلك، علينا اتخاذ إجراءات صعبة لكن ضرورية". وتابع "سنواصل تكثيف الضغط على بوتين. هذه الحرب يجب أن تنتهي".



وتتمثل إحدى المسائل الرئيسة لقمة مجموعة السبع في إعادة تأكيد الوحدة الغربية وزيادة الضغط على روسيا فيما تتصاعد الحرب في أوكرانيا وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في كل أنحاء العالم.



هذا وحضّت دول مجموعة السبع الصناعية البلدان والشركات التي تملك مخزونات غذائية كبيرة على المساعدة في تخفيف حدة أزمة الجوع الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.



ودعت في بيان "جميع الدول إلى تجنّب المبالغة في تخزين الغذاء الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل إضافي". (أنسامد).



