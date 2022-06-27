البابا فرنسيس يدعو إلى الهدوء في الإكوادور

(أنسامد) - يونيو 27 - روما - دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الأحد، جميع الأطراف إلى نبذ العنف والمواقف المتطرفة في الإكوادور التي تشهد موجة من الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.



وقال البابا فرنسيس بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي أمام المحتشدين في ساحة القديس بطرس :" أتابع بقلق ما يحدث في الإكوادو"ر، مضيفا :" أنا قريب من هذا الشعب وأشجع جميع الأطراف على نبذ العنف والمواقف المتطرفة".



ودعا البابا فرنسيس إلى إيلاء اهتمام خاص بالسكان المهمشين والأكثر فقرا، مع احترام حقوق الجميع ومؤسسات البلاد. (أنسامد).



