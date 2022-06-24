أمازون تعتزم توفير 3000 وظيفة في إيطاليا خلال 2022
ولـيامزوممثل النرويج بشأن ليبيا يبحثان المسارالدستوري الليبي
مشروع سفاري الشارقة يستقبل 35400 زائر منذ افتتاحه في فبراير
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ميلانو:الحرارة تؤثر علي مياه نافورة كاستيلو سفورزيسكو
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو
إيطاليا..عودة إحتفالات الأول من مايو
إيطاليا.. لقاحات كوفيد-19..تجنب 150 ألف حالة وفاة