أمازون تعتزم توفير 3000 وظيفة في إيطاليا خلال 2022

(أنسامد) - يونيو 24 - روما - تعتزم شركة أمازون الأمريكية العملاقة توفير 3000 وظيفة جديدة على الأراضي الإيطالية خلال العام الجاري.



وأوضحت أمازون في بيان لها، الخميس أنها تنوي زيادة عدد عمالها في إيطاليا من 14 ألف إلى 17 ألف موظف، في حوالي 50 موقعا لها عبر إيطاليا.



ووفرت أمازون وظائف في إيطاليا في السنوات العشر الأخيرة، أكثر من أي شركة أخرى، وفقا لمسح أجراه " The European House-Ambrosetti".



(أنسامد).



