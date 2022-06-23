إيطاليا: تمديد خفض فواتير الكهرباء والغاز إلى الربع الثالث

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - وافقت الحكومة الإيطالية على مرسوم يقضي بتخفيض فواتير الكهرباء والغاز إلى الربع الثالث من العام، للتخفيف على المواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار الطاقة، جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.



كما تضمن المرسوم تقديم ضمانات للشركات التي تخزن الغاز.



وتمت الموافقة على المرسوم بالإجماع من قبل مجلس الوزراء، أمس الأربعاء.



وتشهد أسعار الطاقة والغذاء ارتفاعا غير مسبوقا، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والعقوبات التي اتخذت على روسيا، بينها على قطاعي النفط والغاز.



وتعد روسيا المورد الأول لمواد الطاقة إلى القارة الأوروبية.



إضافة إلى ذلك، تستحوذ روسيا وأوكرانيا على نصيب ثلث المورد العالمي للحبوب، وتسبب الحرب بينهما في عرقلة وصول انتاجمها الزراعي إلى دول العالم. (أنسامد).



