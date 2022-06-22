تأجيل محاكمة الباحث المصري باتريك زكي إلى 27 سبتمبر

(أنسامد) - يونيو 22 - روما - قررت محكمة جنايات المنصورة تاجيل محاكمة الباحث المصري باتريك زكي، الذي كان طالبا في جامعة بولونيا الإيطالية قبل أن تعتقله السلطات المصرية لدى عودته إلى القاهرة إلى 27 سبتمبر.



وتابع زكي لوكالة الأنباء الإيطالية " أنسا" أمام قصر عدل المنصورة "اليوم أخذوا بطاقة هويتي فقط" سمحوا لي بالخروج وقالوا لي أن أنتظرومكثت هناك لمدة ساعتين دون أي فكرة عما حدث ثم قالوا لي إن [الجلسة] قد تم تأجيلها إلى 27 سبتمبر.



ومن جهته صرح رئيس الفرع الإيطالي لمنظمة العفو الدولية ريكاردو نوري لوكالة أنسا "لقد مرالآن 28 شهرا، وبعد هذا التأجيل يرتفع إلى 31 شهرا، أن باتريك زكي عالق في آلية العدالة التعسفية التي تستمر من تأجيل إلى آخر في حرمانه من حريته الكاملة، وهذه فترة مبالغ فيها وتعتبر في حد ذاتها عقوبة منذ أن اتهم باتريك بارتكاب جريمة "نشر أخبار كاذبة"، لأنه كتب الحقيقة" . (أنسامد).



