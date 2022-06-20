ويليامز:نهاية الجولة الأخيرة من مفاوضات مجلسي النواب والدولة

(أنسامد) - يونيو 20 - روما - اعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشان ليبيا ستيفاني ويليامز أن الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة المتعلقة بالمسار الدستوري قد انتهت فجر اليوم الاثنين.



و دعت ويليامز في مؤتمر صحفي صباح اليوم لانتخابات شفافة في ليبيا في أقرب وقت ممكن مؤكدة أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة.



وأشارت إلى أن اللجنة المشتركة اتفقت على عدد كبير من بنود الدستور الليبي.



وفي النهاية دعت رئاستي المجلسين للاجتماع خلال عشرة ايام في مكان يتم الاتفاق عليه لحل النقاط العالقة (أنسامد).



