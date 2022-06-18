إيني: غازبروم ستوفر 50٪ فقط من كمية الغاز المطلوبة

(أنسامد) - يونيو 18 - روما - قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم إنها ستوفر 50٪ فقط من كمية الغاز التي طلبتها إيطاليا الجمعة، والبالغة 63 مليون متر مكعب من الغاز، وذلك حسبما ذكرت شركة إيني الإيطالية للطاقة.



وبذلك، ستكون كمية الغاز الموردة فعليًا متماشية مع الكمية التي تم ضخها يوم الخميس، عندما وفرت شركة غازبروم 65% فقط من الكمية التي طلبتها شركة إيني الإيطالية.



من ناحية أخرى، اتهم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، يوم الخميس موسكو ب "الاستخدام السياسي للغاز مثل الحبوب"، أثناء زيارته إلى كييف مع المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم أوكرانيا بعد الغزو الروسي. (أنسامد).



