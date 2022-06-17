دراجي: نريد رؤية أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي

(أنسامد) - يونيو 17 - روما - أكد رئيس الحكومة الإيطالية، ماريو دراجي، خلال زيارته إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، أن إيطاليا تريد رؤية أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي.



جاء هذا التصريح، خلال مؤتمر صحفي عقده دراجي، مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس.



وتأتي زيارة الزعماء الثلاثة الأوروبيين إلى كييف، من أجل إظهار الدعم لها، في مواجهة غزو موسكو.



وقال رئيس الوزراء الإيطالي، "الرسالة الأهم لزيارتنا هي أن إيطاليا تريد أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وتريدها أن تتمتع بوضع المرشح وستحتفظ بهذا المنصب في المجلس الأوروبي المقبل"، مضيفا، "زيلنسكي يعرف أنه طريق يجب السير فيه، وليس مجرد خطوة".



وتابع دراجي بالقول إن الاتحاد الأوروبي يريد السلام، لكن كييف يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها أمام عدوان موسكو.



وعقب زيارته لبلدة إيربين التي تعرضت لقصف شديد بالقرب من العاصمة الأوكرانية، أوضح دراجي، "شعرت في إيربين بالرعب والأمل، الأمل في إعادة البناء والمستقبل".



واستطرد رئيس الحكومة الإيطالي، "نحن هنا اليوم من أجل هذا، من أجل مساعدة أوكرانيا على إعادة بناء مستقبلها"، مشيرا إلى أن إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية سيستغرق أسبوعين من أجل السماح بتصدير الحبوب وكذلك فتح الممرات الإنسانية. (أنسامد).



