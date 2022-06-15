بينيت بعد محادثات دراجي:إسرائيل ستساعد أوروبا بالغاز

(أنسامد) - يونيو 15 - روما - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إسرائيل تعتزم مساعدة أوروبا في الحصول على مصادر بديلة للغاز الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.



وأضاف في بيان مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي عقب اجتماع في القدس، "ستكون إسرائيل قادرة على مساعدة أوروبا في إنتاج الغاز الطبيعي، وهذه أنباء ممتازة".



ومن جهته، شكر دراجي إسرائيل على محاولاتها للوساطة فيما يتعلق بحرب أوكرانيا.



وقال دراجي إن "الحكومة الإيطالية ستواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن وبدء مفاوضات السلام، وفق الشروط التي تعتبرها أوكرانيا مقبولة".



وتابع "إيطاليا تدعم وستواصل دعم أوكرانيا ورغبتها في أن تكون جزءًا من أوروبا".



وأشار رئيس الوزراء إلي أنه ناقش مع بينيت حصار روسيا للموانئ الأوكرانية، والذي يمنع صادرات الحبوب من الخروج من البلاد، مما ينبئ "بخطر حدوث كارثة غذائية".



وأضاف "يجب أن نعمل بأقصى سرعة لتكون لدينا ممرات آمنة لنقل الحبوب، لأنه في غضون أسابيع قليلة سيكون الحصاد الجديد جاهزا وقد يكون من المستحيل تخزينه".



ووصف دراجي إسرائيل بأنها "صديقة" لإيطاليا و"شريك أساسي"، مضيفا "نريد تعزيز تعاوننا بشكل أكبر". (أنسامد).



