إيطاليا:فشل الاستفتاء على العدالة، نسبة المشاركة حوالي 20٪

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - أظهرت إستطلاعات الرأى في إيطاليا فشل الاستفتاء على العدالة بسبب عدم إكتمال النصاب بعد أن توقفت نسبة المشاركة عند حوالي 20.8٪ فيما يتعلق بنحو خمسة استفتاءات خاصة بالعدالة.



وبالنسبة للانتخابات البلدية، كانت نسبة الإقبال 54.72٪ بانخفاض طفيف عن سابقاتها.



وأظهرت استطلاعات الرأي بعد إنتهاء الإنتخابات توجه مدن جنوة وباليرمو ليمين الوسط، بينما تميل مدن بارما، فيرونا، كاتانزارو ولاكوالا الي يسار الوسط.



ومن جهة أخري، يحقق مكتب المدعي العام في غياب رؤساء المقرات الإنتخابية في باليرمو، وتوقف الخدمات العامة.



وقد اجريت الإنتخابات البلدية في إيطاليا يوم الأحد الماضي ،بالإضا فة إلى خمسة استفتاءات ''للعدالة ''وتدور حول ابقاء أو إلغاء الإجراءات التى تتراوح من الاحتجاز الوقائى إلى الوظائف المهنية للقضاة. (أنسامد).



