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البابا فرنسيس يدعو للصلاة والكفاح من أجل السلام
    (أنسامد) - يونيو 13 - روما - أعرب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الأحد، عن تضامنه مع الشعب الأوكراني الذي أنهكته الحرب، داعيا للصلاة والكفاح من أجل السلام.

    وقال البابا فرنسيس عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي أمام المحتشدين في ساحة القديس بطرس : " إن فكرة السكان الأوكرانيين الذين تعذبهم الحرب لا تزال حية في قلبي. لا نسمحنَّ لمرور الوقت بأن يهدئ من آلامنا وقلقنا على هؤلاء الأشخاص الذين يتعذبون".

    وأضاف : " من فضلكم لا نعتادنَّ على هذا الواقع المأساوي! وإنما لنحمله على الدوام في قلوبنا. لنصلِّ ونكافح من أجل السلام".

    (أنسامد).

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