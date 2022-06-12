إيطاليا : إحتجاجات "أواني الطهي الفارغة" على تكلفة المعيشة

(أنسامد) - يونيو 12 - روما - خرجت جمعيات "أواني الطهي الفارغة" ومواطنين ومستهلكون إلى شوارع العديد من المدن الإيطالية، أول أمس الجمعة، للاحتجاج على أزمة غلاء المعيشة.



وقال فوريو تروزي، رئيس جمعية Assoutenti (وهي جمعية غير ربحية لحماية المستهلك) في وقفة إحتجاجية في ساحة سانتي أبوستولي في روما: "أواني الطهي فارغة لأن معظم العائلات الإيطالية ليس لديها ما يكفي من الطعام بسبب معدل التضخم المرتفع للغاية".



وأضاف "نحن هنا لأن الحكومة يجب أن تستمع إلينا، ونريد تدابير هيكلية، على سبيل المثال مراجعة أسعار الطاقة وليس تدابير سد الفجوة." وتابع "يجب على العالم السياسي أن يحل الأمور من الأساس، فالمليارات تتصاعد في الدخان دون حل المشكلة".



وقد نظمت أيضا احتجاجات "أواني الطهي الفارغة" في فلورنسا ونابولي.



(أنسامد).



