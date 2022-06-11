البابا فرنسيس يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية

(أنسامد) - يونيو 11 - روما - استقبل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الجمعة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي اجتمعت لاحقًا مع سكرتير الدولة في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية بول ريتشارد غالاغير، وذلك حسبما ذكر المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي.



وأضاف المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي في بيان له أن البابا فرنسيس ورئيسة المفوضية الأوروبية أعربا عن الالتزام المشترك للعمل من أجل انهاء الحرب في أوكرانيا.



وتابع البيان: ركزت المحادثات الودية في أمانة سر الدولة على العلاقات الثنائية الجيدة والالتزام المشترك بالعمل من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، مع إيلاء اهتمام خاص للجوانب الإنسانية وعواقب الصراع الذي طال أمده على الأمن الغذائئ. (أنسامد).



