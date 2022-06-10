دراجي: علينا العمل على تصدير ملايين الأطنان من الحبوب

(أنسامد) - يونيو 10 - روما - أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي أنه من الضروري العمل على استئناف تصدير ملايين الأطنان من الحبوب المحاصرة في أوكرانيا جراء الحرب الروسية، ومن أجل وقف المجاعة العالمية، مشددا على أهمية تقديم ضمانات للرئيس الأوكراني بعدم استهداف الموانئ.



وأوضح دراجي : "علينا العمل على استئناف تصدير ملايين الأطنان من الحبوب المحاصرة في أوكرانيا"، بسبب السفن الروسية التي تحاصر المواني وتمنع أي عمليات تصدير، قبل أن يضيف أنه من الضروري "بذل الجهود لوقف المجاعة عبر فك الحصار على موانئ البحر الأسود".



وتابع دراجي، "يجب تقديم ضمانات للرئيس الأوكراني أن الموانئ لن يتم استهدافها".



وتأتي تصريحات دراجي في الوقت الذي تستضيف فيه إيطاليا قمة متوسطية بشأن الأمن الغذائي، حيث تطالب خلالها بضرورة رفع الحصار عن كميات القمح المحتجزة في أوكرانيا جراء الحرب الروسية، لتجنب أزمة عالمية.



والاثنين الماضي، أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أن هناك 30 مليون طن من الحبوب محتجزة في الموانئ الأوكرانية، بواسطة السفن الحربية الروسية، مشددا على ضرورة أن ترفع روسيا الحظر على تصدير هذه الحبوب. (أنسامد).



